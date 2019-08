Conservatorio Vivaldi: al via le domande di ammissione

ALESSANDRIA - Al Conservatorio Vivaldi è tempo di ammissioni, Le possibilità di scelta sono tante: dalla Musica Antica al Jazz, dal Classico ai corsi di Composizione e di Didattica della Musica, dalla Direzione di Coro a Musica d’Insieme e Musica Elettronica. I corsi attivi sono Arpa, Basso Elettrico, Batteria e Percussioni Jazz, Chitarra, Chitarra Jazz, Clarinetto, Clarinetto Basso, Clarinetto Jazz, Clavicembalo e Tastiere storiche, Contrabbasso, Contrabbasso Jazz, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Liuto, Oboe e Corno inglese, Organo e Composizione organistica, Pianoforte, Pianoforte Storico, Pianoforte Jazz, Saxofono, Saxofono Jazz, Strumenti a percussione, Tromba, Tromba Jazz, Trombone, Trombone Jazz, Viola, Violino, Violino Barocco, Violino Jazz, Violoncello, Canto Lirico, Canto Jazz, Composizione, Composizione Jazz, Direzione di Coro e Composizione corale, Didattica della Musica, Didattica indirizzo Musicoterapia, Musica Elettronica, Musica da Camera vocale e strumentale (qui potete trovare i programmi dettagliati)

Tra le novità, oltre ai corsi di Liuto e di Fisarmonica recentemente avviati, anche la prossima attivazione dei corsi di Flauto Dolce, di Viola da Gamba e di Canto Barocco. Sul sito istituzionale si trovano tutte le informazioni relative ai requisiti, ai programmi d’esame e alla procedura per l’inserimento delle domande di ammissione.

Per chi vuole conseguire un Diploma Accademico, i Trienni di Primo livello e i Bienni di Secondo livello richiedono una specifica preparazione di base. Per gli allievi più giovani e per i principianti sono invece attivati i Corsi Propedeutici, che sfociano nell’ammissione al Triennio di Primo Livello, e i Corsi di Formazione di Base, relativi solo ad alcune discipline e strumenti. In entrambi i casi è necessario sostenere un esame di ammissione specifico della materia scelta (qui tutte le informazioni).

Per i corsi accademici, viene adottato un criterio di definizione della “quota di iscrizione e frequenza” basato sul valore dell'Isee familiare, con significativi benefici per i redditi meno elevati (qui per calcolare la "quota di iscrizione e frequenza")

La scadenza per presentare la domanda di ammissione è il 26 agosto. Le prove di esame si terranno nel mese di settembre. Il calendario definitivo è pubblicato sul sito e nelle bacheche.

Per informazioni:

Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi”

Via Parma 1, 15121 Alessandria

www.conservatoriovivaldi.it

segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Tel. 0131 051500

Orario estivo della Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 – chiuso dal 12 al 17 agosto.