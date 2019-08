Madonna della Neve, festa con spettacoli, fiera e fuochi

NOVI LIGURE — È tutto pronto a Novi Ligure per i festeggiamenti dedicati alla festa patronale della Madonna della Neve. Come da tradizione, dal 3 al 5 agosto la città sarà invasa dalle bancarelle della fiera. Domenica 4 agosto è in programma la Notte Bianca, una festa che coinvolgerà tutta la città con lo spettacolo pirotecnico che quest’anno sarà nella zona del Museo dei Campionissimi e del nuovo parco Euronovi (non può tenersi allo stadio per non danneggiare il fondo sintetico del campo sportivo di San Marziano). Il lancio dei fuochi d’artificio è previsto alle 22.00.

A seguire, in piazza Dellepiane, si terrà lo spettacolo “Imitamorfosi” di Claudio Lauretta con la partecipazione di Sandro Picollo. Il cabarettista novese proporrà una serata in cui l’imitazione si fonderà con la metamorfosi, l’attore, il cantante o il politico di turno verrà riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie. Una comicità leggera, amichevole, non banale, contraddistinta dall’energia di Claudio Lauretta. Ingresso libero.

Per l’occasione, inoltre, domenica il Museo dei Campionissimi sarà aperto dalle 20.00 a mezzanotte con visite gratuite.

Ma sarà possibile vivere la giornata di domenica 4 agosto anche nel parco Castello, grazie alle iniziative messe in campo dalla proloco. La Compagnia della Picca e del Moschetto trasporterà i visitatori del parco nel Seicento, con dame, cavalieri e cortigiani in costume d’epoca, nelle botteghe degli antichi mestieri, tra le fila dell’esercito armato di picche e di cannoni che già lo scorso anno, a salve, rispondevano ai fuochi d’artificio della festa cittadina. Inoltre dalla collina che sovrasta la città sarà possibile godersi lo spettacolo pirotecnico nel fresco del parco. Ci sarà anche il mercatino degli hobbisti e un servizio cucina attivo sia a pranzo che a cena.