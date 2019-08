Pernigotti, il ramo gelati interessa a Emendatori

ALESSANDRIA - C’era anche Giordano Emendatori, martedì scorso, allo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure, a vedere come funzionano le linee di produzione che gli operai rientrati in fabbrica il giorno precedente stavano mettendo in marcia per riprendere l’attività.

Tutto era pressoché fermo dal 6 novembre, quando la proprietà annunciò l’intenzione di voler cessare la produzione nel sito di viale della Rimembranza.

Emendatori è l’industriale romagnolo che da mesi sta trattando per acquisire il ramo d’azienda che produce prodotti per la gelateria: era uno dei settori trainanti dell’industria dolciaria fondata 159 anni fa e per decenni considerato la ‘cassaforte’ del gruppo, tanto era redditizio.

Poi una serie di scelte ai più incomprensibili ha indotto le migliori professionalità ad accettare le proposte di altre aziende concorrenti. Il settore dei prodotti per la gelateria resta comunque uno dei rami trainanti e quello verso il quale riservano le maggiori attenzioni gli investitori.