Avanzo di bilancio, linfa per nuovi cantieri

OVADA - Un po' di asfalti, l'area della rotonda ex Melone, manutenzione varia con un occhio di riguardo alla fognature dell'area della Nuova Costa. E' lunga la lista delle necessità sulle scrivanie dell'Ufficio Tecnico. Per far fronte ci sono ora anche le risorse sbloccate con l'assestamento di bilancio approvato qualche sera fa in consiglio comunale. In particolare lo sblocco dell'avanzo di bilancio, poco più di 875 mila euro. «Non si tratta – ha spiegato l'assessore al Bilancio, Sabrina Caneva – dell'intera cifra. La buona amministrazione prevede che si accantoni qualcosa per le necessità. Nel corso dell'anno approveremo altre variazioni. Questo bilancio è stato approvato dalla precedente Amministrazione ma è evidente che c'è continuità». Tra gli asfalti possibile che siano inseriti una parte della strada della Requaglia e un tratto di via Gramsci. In programma anche un intervento sotto la scalinata di piazza Castello per la realizzazione degli spazi connessi alla realizzazione del nuovo percorso per cicloturisti. La variazione è passata con il voto favorevole della maggioranza, l'astensione di “Ovada Viva” e Movimento Cinque Stelle.