Controlli a tappeto: in troppi alla guida ubriachi

NOVI LIGURE - Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure che lo fine settimana, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza.

La Compagnia di Novi, avvalendosi di 4 Stazioni del territorio, per un totale di 8 militari impiegati, ha esteso a tappeto i controlli anche fuori dal Comune di Novi Ligure: 36 le persone controllate, 29 i veicoli.

I 7 soggetti, dell’età compresa tra i 21 e 58 anni, di cui 6 italiani, ed un cittadino rumeno, sottoposti ad accertamento con etilometro, avevano una percentuale di tasso alcolemico nel sangue, superiore a 0,80 grammi per litro. Per quel motivo dovranno rispondere penalmente: due di loro, B.C. 36 anni, e B.G.M. 58 anni, sorpresi con un tasso alcolemico superiore a 1.50 grami per litro, hanno causato sinistri stradali fortunatamente senza feriti. E' accaduto a Pozzolo Formigaro e Novi Ligure. Per tutti è scattato il ritiro della patente, e nei confronti del 27enne F.S.G., fermato a Predosa, anche il sequestro amministrativo dell’autovettura perché aveva un tasso superiore a 1.80 grammi per litro.

Nel corso del medesimo servizio, i militari della Stazione di Serravalle Scrivia hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Alessandria 3 soggetti, un italiano, un marocchino ed un pachistano per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre i militari della Stazione di Rocchetta Ligure hanno sanzionato amministrativamente un 48enne italiano per ubriachezza molesta.