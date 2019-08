Guida senza patente, è la quarta volta: autovettura confiscata

SERRAVALLE SCRIVIA — Per la quarta volta alla guida senza patente: un 27enne di origini marocchine residente a Serravalle Scrivia è stato sorpreso alla guida di un'auto senza patente, perché mai conseguita. Ieri, domenica 3 agosto, gli agenti della polizia municipale di Serravalle Scrivia, nel corso di normali controlli lungo la strada 5 bis dei Giovi, hanno fermato una Volkswagen Golf alla cui guida si trovava il 27enne E. R.. Gli uomini del comandante Ezio Bassani hanno ben presto accertato che il giovane era già stato sanzionato altre tre volte sempre per lo stesso fatto. Per questo motivo per lui è scattata una sanzione amministrativa da oltre 5 mila euro ma soprattutto il fermo del veicolo per la successiva confisca.