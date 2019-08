Fiamme a Fosseto, doppio intervento dei pompieri

FOSSETO - Un incendio, probabilmente per cause accidentali, è divampato questo pomeriggio da un cascinale situato a Fosseto, frazione di San Salvatore Monferrato. A fuoco sono andate le sterpaglie accumulate nella proprietà di un giardiniere in regione Piazzolo.

Per spegnere le fiamme si è reso necessario un duplice intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo una prima visita di due autobotti nel pomeriggio, in serata le fiamme si sono rianimate, rendendo necessario l'arrivo di un ulteriore mezzo antincendio che, proprio in questi minuti, sta domando definitivamente il rogo.