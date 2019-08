Incendio in una legnaia: Vigili del Fuoco al lavoro per 9 ore

SAN SALVATORE MONFERRATO – Un intervento durato dalle 16,30 di ieri, martedì, all'1,45 della notte: due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria e una squadra del distaccamento volontario di Valenza sono stati impegnati in frazione Fosseto per l'incendio di una legnaia.

Le squadre sono riuscite a tenere sotto controllo l'incendio, ma le operazioni sono state complicate dalla presenza del vento. I pompieri hanno dovuto anche salvaguardare le abitazioni vicine. È stato necessario anche l'intervento di un mini escavatore, in dotazione al Comando dei Vigili del Fuoco, per lo smassamento del legname incendiato in modo da arrivare al completo spegnimento.

La legnaia è andata completamente distrutta e alcuni macchinari agricoli sono stati danneggiati.