A Cabella si festeggia San Lorenzo

CABELLA LIGURE - E' cominciata ieri sera con il tradizionale appuntamento con lo gnocco fritto preparato dalla Pro Loco Cabella la tre giorni di festeggiamenti per la festa patronale di San Lorenzo: dopo il karaoke gestito da Oxegen la notte è stata poi illuminata dai fuochi d'artificio sparati sopra la suggestiva cornice del ponte.

Oggi pomeriggio alle 17.00 la Santa Messa con la partecipazione della Corale Alta Val Borbera e la processione seguita poi dalla "Lotteria di Adriana"; la serata si concluderà con la cena libera con i tavoli sotto le piante e la musica di Oxegen. Per concludere, doppio appuntamento per domenica: alle 18.00 nei locali del Salone Pro Loco in Piazza Vittoria torneo di Burraco con regolamento federale, la sera concerto dei Finbar per una serata di musica folk e celtica.