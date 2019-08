Un altro passo avanti per il cavalcaferrovia

VALENZA - Prosegue l’iter per arrivare ai lavori del ponte della ferrovia, come lo chiamano i valenzani. Il Comune di Valenza ha pubblicato sul suo Albo pretorio le determine dirigenziali inerenti la procedura negoziata per l’aggiudicazione delle opere di manutenzione straordinaria e di consolidamento del cavalcaferrovia in territorio del Comune di Valenza, pari a 350mila euro lordi. E se non ci saranno intoppi l’avvio dei lavori entro l’anno, come preventivato dall’assessore ai lavori pubblici Luca Ballerini, potrà venire rispettato. La giunta, su proposta dello stesso assessore, aveva approvato il progetto sin dallo scorso anno, poi si è dovuto attendere il parere finale di Rfi, giunto non molto tempo fa.