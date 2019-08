Come i tortonesi usano i servizi digitali

TORTONA - “Disegna con noi i servizi digitali di domani” è il sondaggio effettuato presso gli uffici comunali e tramite il sito web del Comune di Tortona, per verificare il grado di conoscenza dei cittadini sui servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione, tra cui ad esempio Spid e PagoPA.

Al sondaggio ha partecipato un campione di 918 persone e dai risultati è emerso che l'utilizzo della tecnologia risulta scarso per 149 dei partecipanti (utilizzano lo smartphone soltanto per comunicazione); per 426 utenti l'utilizzo è medio (utilizzano il web o le app per accedere a determinati servizi); per 340 l'utilizzo risulta alto (usano strumenti digitali per lavoro).

I sistemi digitali sono per lo più conosciuti ma non utilizzati; le rilevazioni sono ora al vaglio dell'amministrazione comunale per ragionare su alcune opportunità per potenziare la diffusione e soprattutto l'utilizzo di tali servizi.