Chiusa parte del parco della Cittadella a Casale

CASALE - Dopo il nubifragio di lunedì, in Comune di Casale Monferrato, con un'apposita ordinanza, ha disposto la chiusura di parte del Parco della Cittadella.

Non si potrà accedere e transitare per la zona (evidenziata in rosso) e posta a sinistra dell'ingresso su piazza d'Armi.

L'area interdetta è stata particolarmente interessata dallo schianto di alberi e dal danneggiamento di rami potenzialmente pericolosi. Il provvedimento sarà valido fino al termine delle operazioni di verifica e messa in sicurezza.