Poste Italiane e l'attenzione per i piccoli Comuni della provincia

ALESSANDRIA - 9 nuovi Atm installati, 1 murale presentato ai cittadini, 43 barriere architettoniche abbattute, 21 paesi interessati dal progetto 'decoro urbano' con il restyling delle cassette rosse, 66 Uffici postali in cui è stato installato il wi-fi gratuito e 10 piccoli centri serviti dal portalettere a domicilio: sono questi gli interventi realizzati nei primi 7 mesi del 2019 da Poste Italiane nei 177 piccoli Comuni della provincia di Alessandria.

"Diviene sempre più concreto, in questo modo, il programma dei 'dieci impegni' per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti promosso dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i 'Sindaci d’Italia' dello scorso 26 novembre - si legge in una nota dell'azienda - Tale programma, che è ancora in corso e prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi, ha definito l’avvio di un nuovo dialogo e di un confronto aperto che avvicina ancora di più Poste Italiane, i territori e le comunità locali".