Donna aggredita da un pit bull

VALENZA - E’ uscita di casa ed è stata aggredita da un pit bull. Una 70enne è stata trasportata all’ospedale civile di Alessandria dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sul grave episodio stanno indagando gli agenti della Polizia municipale di Valenza che mantengono il più stretto riserbo. L’aggressione è avvenuta all’ora si pranzo in un condominio di via Mazzini.

La dinamica non è ancora chiara, sembra però che il cane si sia avventato sulla donna proprio mentre stava uscendo dall’appartamento. Il pitbull si trovava nello stesso stabile dove abita la vittima ma non è chiaro, al momento, come si siano svolti i fatti e come sia riuscito a sfuggire alla persona che lo aveva in custodia.

Al momento l’animale è stato preso in carico dai veterinari dell’Asl e, in via cautelare, trasferito al canile.

Sul posto anche i medici del 118 che hanno soccorso la donna trasportandola al pronto soccorso in codice rosso.