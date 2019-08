Geologa e guida, la scelta di Irene che porta turisti in Val Borbera

CABELLA LIGURE - Raccontare il territorio della Val Borbera attraverso il paesaggio, la storia, le tradizioni, prestando particolare attenzione ai fenomeni ambientali e creando sinergie per valorizzare l’ambiente.

Da alcuni anni è uno degli interessi e delle passioni di Irene Zembo, geologa che si è laureata all’Università degli Studi di Milano e poi trasferita nella terra delle Quattro Province. Attraverso lo studio tecnico BorberAmbiente, Irene si occupa di geoturismo e organizza, fra le altre attività, anche escursioni alla scoperta delle bellezze naturali degli angoli più suggestivi e più ricchi di storia della valle.

A luglio, ha partecipato a un viaggio di due settimane in Islanda. Da qui e dalla collaborazione con 90° Est, organizzazione di geologi, storici, naturalisti e guide ambientali escursionistiche, è iniziata la nostra chiacchierata con Irene.

«L’idea è quella di creare un collegamento fra i grandi viaggi e i piccoli trekking che organizzo per BorberAmbiente per poter visitare ambienti che vale la pena di far vedere. In val Borbera e nel territorio dell’Oltregiogo muovere il turismo locale è difficile, ma bisogna cercare di sfruttare tutte le connessioni. Grande è l’impegno anche in territori difficilissimi».