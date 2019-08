Monferrato, alcune aziende non faranno la vendemmia

SALA MONFERRATO - È iniziata la conta dei danni nel Monferrato Casalese dopo la pesante grandinata della scorsa settimana: colpite, in particolare, le aree vitate, tanto che dai rilievi effettuati dai consulenti tecnici della Cia che stanno seguendo l’attività delle aziende associate emerge un quadro critico, soprattutto nelle zone dei Comuni di Sala, Cella Monte, Treville, Rosignano Monferrato e parte della Valcerrina.

«Dove la grandine ha colpito, i danni sono importanti, tanto che in alcune aziende addirittura non si vendemmierà - evidenzia il responsabile tecnico della Cia Alessandria, Fabrizio Bullano - L’area è limitata, ma le conseguenze sono pesantissime. La notizia buona è che dove i legni della vite sono maturati bene, la produzione riprenderà e il prossimo anno non ci saranno strascichi, come invece si era immaginato in un primo momento. Molte realtà sono per fortuna coperte da polizze assicurative per questo tipo di danni, e nei prossimi giorni i periti effettueranno i sopralluoghi».