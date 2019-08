"Nessun golpe, un’alleanza forte contro Salvini e per il Paese"

ROMA - Ieri era in Valle Varaita, oggi sarà a Roma. Succede, se sei un capogruppo parlamentare. E se stai in un’Italia dove chi governa ha pensato che agosto non può essere un banale mese di ferie.

E allora, addio vacanze anche per Federico Fornaro, esponente di Liberi e Uguali, consigliere comunale a Castelletto d’Orba (dove fu anche sindaco) e uno dei big di un partito che cerca di farsi luce a sinistra. Potrebbe avere visibilità, ora, con la crisi in atto e la possibilità di andare al governo, sempre ammesso che non cambino gli scenari ormai ballerini più dei protagonisti della trasmissione della Carlucci.

Onorevole Fornaro, da capogruppo di LeU, come giudica questa crisi? "C’è chi l’ha definita la crisi più pazza del mondo e io sono d’accordo. Certamente è l’unica crisi che si ricordi totalmente extraparlamentare, una scelta di Salvini che mi pare abbia sottovalutato la necessità della parlamentarizzazione. Una scelta unilaterale, dunque".