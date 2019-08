Allagamento fisiatria di Casale, il bilancio

CASALE - All'indomani del violento temporale che, tra le 19 e le 20 di ieri, ha causato il sollevamento di circa 250 metri quadri della copertura del reparto di Fisiatria dell’Ospedale di Casale, con conseguenti infiltrazioni e allagamento parziale dei locali sottostanti, l'ASL AL offre un bilancio di come - prontamente - è stata gestita l'emergenza.

Il personale, guidato dal Direttore di struttura dottoressa Livia Colla, si è attivato immediatamente per rassicurare e trasferire i 18 pazienti presenti in degenza; la maggior parte sono stati sono stati ospitati presso la Day Surgery di Otorino e Oculistica, tre pazienti presso il sottostante Hospice e due signore in Ostetricia Ginecologia.

Il Direttore Generale facente funzioni, dottoressa Paola Costanzo, giunta sul posto per verificare la situazione e collaborare all’evacuazione dei pazienti, ringrazia la Direzione di Presidio, la Direzione Infermieristica e i servizi Tecnici per la tempestività e la fluidità degli interventi, che hanno permesso di mettere rapidamente in sicurezza i degenti.

Già oggi - mercoledì - i tecnici hanno contattato l’impresa che si occuperà di ripristinare la struttura e immediatamente è stata prevista la copertura provvisoria con teloni, per scongiurare ulteriori problemi in caso di maltempo. Al momento sono in corso valutazioni approfondite sull’entità del danno e sulle tempistiche di ripristino.