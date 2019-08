Attraverso Festival: giovedì 22 l'apertura con gli Yo Yo Mundi

CARTOSIO - Fervono i preparativi per Attraverso Festival, la rassegna culturale che coinvolgerà, dal 22 agosto all’8 settembre, il Monferrato partendo proprio dal concerto cartosiano degli Yo Yo Mundi.

«Sotto le stelle dell’Unesco, il racconto delle terre e degli uomini tra le colline del Piemonte del sud e il mare, tra le nebbie e il marin – hanno spiegato gli organizzatori – ‘Attraverso’ è un festival intenso, emozionale, originale, di quelli che hanno l’ambizione di legarsi strettamente al luogo nel quale nascono. Riunisce comuni, associazioni del territorio, cantine, e abbatte in un sol colpo le frontiere immaginarie e reali tra le province nel nome della bellezza del paesaggio umano, agricolo e architettonico. Langhe, Monferrato, Appennino Piemontese e Roero diventano così, tra spettacoli, concerti, incontri, un unico scenario diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia».

Giovedì 22 agosto, alle ore 21, in piazza Terracini ci sarà l’apertura del sipario offerta dagli Yo Yo Mundi (al secolo Paolo Archetti Maestri, Eugenio Merico, Andrea Cavalieri, Chiara Giabobbe e, special guest, Andrea Calvo Grand Drifter) che nell’occasione festeggeranno trenta anni di carriera proponendo al pubblico ‘Le canzoni del tempo del sogno’.

«Canzoni che pescano storie nel torrente della memoria, che affondano le radici sonore nella poesia del paesaggio e del territorio, musiche che sanno di fango, uva, meliga, animali selvatici, suoni lontani, voci perdute. Che ricordano la carezza di polvere di certe strade, che brillano di quella luminosità straordinaria, come i nostri tramonti, dietro le nostre colline» hanno spiegato. Ingresso gratuito. Info: 335 5437346