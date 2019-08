Spacciatore pizzicato in stazione ad Alessandria

ALESSANDRIA - I Carabinieri di Solero lo hanno trovato in stazione ad Alessandria in possesso di dieci dosi di marijuana e di 400 euro, verosimilmente il provento dell'attività di spaccio. La 'maria', già confezionata e pronta allo spaccio, è stata sequestrata così come il denaro. L'uomo, un ventiduenne dominicano, è stato denunciato.