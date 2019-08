'La Traviata' di Verdi in scena nel castello di Solero

SOLERO - Stasera, alle 21, ‘La Traviata’ viene messa in scena al castello di Solero. Per il terzo anno consecutivo una grande opera viene proposta nel paese alessandrino. La manifestazione ‘Castello all’Opera’ si avvia così a diventare ormai una tradizione importante legata ai grandi classici della lirica. L’iniziativa si svolge sotto l’egida del Comune di Solero e dell’Orchestra Classica di Alessandria. Importante la collaborazione di Orchestra in provincia, Noli Musica Festival e Associazione Beato Stefano Bandello di Castelnuovo Scrivia.

La manifestazione è stata resa possibile dai contributi di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Il soprano Linda Campanella interpreterà Violetta Valéry, la traviata, mentre il tenore Blago J. Nacoski sarà il suo innamorato Alfredo Germont. Il padre di quest’ultimo, Giorgio Germont, sarà impersonato da Enrico Maria Marabelli. Nel finale, Alfredo Germont ormai anziano avrà il volto di Giuseppe Riva. Protagonisti della serata anche i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria: Silvia Maffeis (violino), Luciano Girardengo (violoncello) e Andrea Albertini (pianoforte). Testi e regia sono di Matteo Peirone, i costumi di Noli Musica Festival e le luci di Jackson Service.