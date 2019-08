'Fondo indennizzo per i risparmiatori truffati dalle banche'

TORINO - ”Grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle i risparmiatori ‘truffati dalle banche’ sono tutelati: dal 22 agosto per 180 giorni potranno essere inoltrate le richieste di indennizzo. Grazie al lavoro istituzionale dei portavoce nazionali e all’opera di informazione e sensibilizzazione sul territorio dei portavoce locali e degli attivisti, uno dei capitoli più tristi della storia del risparmio italiano è sulla via della conclusione”. Questa la comunicazone dei rappresentanti alessandrini del M5S.

“Una notizia importantissima per i cittadini delle provincie del Verbano Cusio Ossola, Novara, Biella, Vercelli e Alessandria che hanno investito in obbligazioni subordinate e azioni di Veneto Banca (ex Banca Popolare di Intra)” come commentano i pentastellati.

Aggiungendo: “Ancora una volta il Movimento 5 Stelle agisce a favore delle famiglie, del tessuto sociale ed economico dei territori portando risposte concrete dove la ‘vecchia politica’ non ha saputo o voluto agire. I portavoce e gli attivisti invitano i risparmiatori coinvolti dal ‘caso VenetoBanca’ a visitare il sito https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it a registrarsi, compilare la domanda, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente entro 6 mesi da oggi”.