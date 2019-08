Sotto sequestro carrozzeria abusiva, il blitz nell’Ovadese

ACQUI TERME - La Polstrada di Acqui Terme ha posto sotto sequestro una carrozzeria abusiva. Proseguono i controlli degli esercizi pubblici operati nell'ambito delle verifiche nei settori commerciali che trattano i veicoli da parte degli uomini del Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme.

Questa volta a finire nella rete dei controlli è stata una carrozzeria dell’Ovadese che, a seguito di approfonditi accertamenti, è risultata completamente abusiva in quanto priva delle prescritte autorizzazioni.

Nel particolare, non è risultata in regola con le norme relative alle emissioni in atmosfera dei fumi inquinanti.

L'emissione in atmosfera di fumi è vincolata al parere della Provincia che deve verificare la regolare presenza di sistemi filtranti per la riduzione dei rischi e rilasciare un'apposita autorizzazione.

Non essendo in regola con le norme sono stati quindi posti sotto sequestro il forno e tutte le aree annesse utilizzate per l'attività di carrozzeria.

L'autorità Giudiziaria, raccogliendo le indicazioni della Polizia Stradale di Acqui Terme, ha convalidato il provvedimento con l'obbligo di regolarizzare o smantellare il forno.

Invece il titolare, P.M. 45enne, è stato denunciato penalmente per “immissione di fumo inquinante in atmosfera” e gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.999,00 euro per aver svoto l’attività di carrozziere senza la licenza.