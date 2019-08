L'Arquatese completa la difesa con Giordano

ARQUATA SCRIVIA - L'esordio in D con la maglia del glorioso Derthona FBC, tanta Eccellenza ed una puntata in D con le varie incarnazioni del Villalvernia-Calcio Derthona nel curriculum. Il rinforzo per la difesa dei biancoazzurri allenati da Paveto è un giocatore importante e con molta esperienza nonostante i soli ventisei anni: Francesco Giordano scende per la prima volta in carriera in Promozione ed è un innesto importante per l'Arquatese che lo stava corteggiando da tempo.

"Ho iniziato la preparazione con l'Accademia Pavese, ma poi sono subentrati problemi di lavoro che mi hanno costretto a cambiare per avvicinarmi a casa. - commenta Giordano - Mi spiace molto perché lascio un bel progetto e soprattutto una grande vetrina come l'Eccellenza lombarda, ma quando si è trattato di cambiare squadra il mio pensiero è andato subito all'Arquatese perché mi avevano cercato per primi ad inizio estate. Lì ritrovo molti amici ed ex compagni di squadra dell'anno passato come Farina o Acerbo ed anche Maldonado che aveva giocato con me fra le fila del Villalvernia tanti anni fa: è una società seria e sono contento di farne parte e di poter dare il mio contributo per la prossima stagione."

Giordano sarà a disposizione di Paveto già per la gara di domenica al "Garrone" valida per l'andata del primo turno di Coppa Italia Promozione Piemonte contro la Gaviese.