Trauma cranico, 14enne ricoverato con l'elisoccorso

CAPANNE DI MARCAROLO (BOSIO) — Intervento dell'elisoccorso oggi nel territorio di Capanne di Marcarolo (Bosio) per un ragazzo di 14 anni che si è procurato un trauma cranico. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1° settembre. Intorno alle 19.30, l'elicottero è intervenuto per soccorrere il ragazzino che si sarebbe procurato un trauma cranico a seguito di una brutta caduta al torrente Gorzente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ovada e il personale del Soccorso Alpino di Torino. La squadra dei vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e il ragazzo ferito è stato recuperato intorno alle 8 di sera. Il giovane è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Infantile di Alessandria, in "codice giallo".