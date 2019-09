Aperto per cultura, sarà un'edizione speciale

ALESSANDRIA - ''Sarà un'edizione speciale, forse la più bella di sempre''. Il messaggio che arriva dalla sala del Broletto di Palatium Vetus, dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Aperto per Cultura, è assolutamente eloquente.

Nella serata di venerdì, infatti, Alessandria celebrerà il proprio 'Inno alla vita' (slogan per questa quarta edizione della rassegna) riproponendo un format di successo, nato nella nostra città ed esportato anche in altri territori.

''Parlare di 'Inno alla vita' rappresenta uno slogan perfetto - ha sottolineato il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - e in qualità di primo cittadino non posso che essere soddisfatto e compiaciuto. Perchè la città, non l'amministrazione, attraverso simili manifestazioni, fa davvero bella figura'.

Tante le novità, con numeri di assoluto rilievo: ricchissima l'offerta culturale, ma anche le proposte enogastronomiche sono tante e all'insegna della qualità. Tra gli spunti più interessanti di questa edizione 2019, la traduzione di alcuni spettacoli teatrali nella lingua dei segni e il concorso 'In viaggio per cultura'.