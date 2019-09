"Bus, arriva il Bip. Mandiamo i volontari della Municipale"

ALESSANDRIA - Da lunedì prossimo, 9 settembre, Amag Mobilità ha comunicato che anche nella nostra città arriverà il Bip, il ‘biglietto elettronico regionale’.

«È un cambiamento radicale - sottolineano Francesco Gentiluomo e Michelangelo Serra, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle - Una novità che nelle altre città è stata accompagnata da adeguate campagne di comunicazione per rendere chiare le nuove regole a tutti gli utenti».

Non sarà semplice? «Per cambiare le abitudini dei cittadini ci vorrà tempo e una elevata partecipazione dell’utenza - aggiungono i due esponenti pentastellati - Ecco perché chiediamo che la campagna informativa sia fatta pure ad Alessandria, in modo tale da far comprendere agli utenti i nuovi obblighi, che se ignorati comportano il sanzionamento: anche i possessori di abbonamento dovranno infatti ‘bippare’ la carta elettronica quando saliranno sul mezzo».

Non solo: il M5S chiede al sindaco Cuttica di Revigliasco, «che ha le deleghe della sicurezza - ricordano - l’affiancamento ai conducenti di linea, unico tassello di collegamento tra azienda e utenti, dei volontari della Polizia municipale, con il compito di accogliere i passeggeri e guidarli nei passaggi corretti per una regolare e veloce vidimazione del Bip. Amag Mobilità commissiona i conducenti, per l’ applicazione della nuova procedura, a seguire in prima persona i cittadini e indirizzarli nelle modalità di vidimazione corrette».