“Come un uccello su un filo”: al Chiostro il tributo a Cohen

ALESSANDRIA – Un recital - tributo a Leonard Cohen, uno dei più importanti cantautori del 900: Come un uccello su un filo si terrà sabato 7 settembre alle 21,15 al Chiostro di Santa Maria di Castello.

Cohen ha saputo come nessun altro unire i testi poetici a musiche che sembrano fondersi con le parole. Canadese di Montreal, ha scritto canzoni che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, senza mai scendere a patti con le mode del momento o con le opportunità “commerciali”. La sua è una vera e propria ricerca sugli anfratti più nascosti dello spirito umano, un viaggio che passa anche dalla solitudine alla religiosità, senza mai perdere di vista i rapporti tra le persone. Le sue musiche accarezzano atmosfere a volte rarefatte, a volte accorate. Lo spettacolo traccia un ritratto coinvolgente e affascinante dell’autore anche con la proiezione di inserti video rari. Vengono poi riproposti con arrangiamenti originali, in una veste acustica, brani famosi quali Suzanne, Allelujah, I'm Your Man, Dance me to the end of love, Famous blue raincoat e molti altri.

Sul palco I Suoni Ribelli: Mimma Caldirola (voce), Enzo Macrì (voce, regia),Carlo Ronco (tastiere e voce),Dino Porcu (chitarra e armonica) e Otello Vanni (chitarra e voce).

Ingresso: 8 euro.