Dieci posti in più per Medicina in città

ALESSANDRIA - Oggi a Novara si svolgono già i test per Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale mentre quelli per le professioni sanitarie si terranno l’11 settembre.

I candidati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sono tantissimi rispetto al numero previsto: 658 mentre i posti disponibili sono 180: 120 a Novara e 60 ad Alessandria.

La nostra città viene valorizzata nel suo ruolo di secondo polo dell’Università del Piemonte Orientale in un ambito così strategico come Medicina e Chirurgia. I posti assegnati sono infatti aumentati, suggerendo così un trend positivo.

La battaglia per portare medicina ad Alessandria si sta dunque rivelando vincente. E anche per l’Ospedale le ricadute dovrebbero essere molto buone. Per quanto riguarda le professioni sanitarie, Alessandria è interessata per 90 posti di infermieristica mentre gli iscritti al test sono 70: cifre che sono sono distanti da quelle dello scorso anno.