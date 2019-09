Campus Verdi Note: il concerto dei vincitori

ALESSANDRIA – Domenica 8 settembre alle 17 al Museo Etnografico in piazza della Gambarina si terrà il concerto degli allievi e dei vincitori del Campus Verdi Note - Premio Alda Ferraris.

Anche quest’anno l’Associazione AdArti promuove nell’Alto Monferrato Ovadese il Campus Musicale Verdi Note. Più di trenta ragazzi allievi dei Conservatori di Alessandria, Mantova, Verona, Brescia, si ritrovano dal 3 all’8 settembre a Mornese, per lavorare insieme ai loro insegnanti ad uno stimolante progetto di laboratorio musicale che li vedrà impegnati principalmente in formazioni cameristiche, dal duo fino alla piccola orchestra. Il gruppo, tradizionalmente ospitato dalle religiose dell’Istituto S. Maria Mazzarello, in pochi giorni darà vita a tre concerti pubblici, uno a Casaleggio Boiro, il 6 settembre, uno a Lerma, il 7 (entrambi alle 21), il terzo ad Alessandria, l'8 alle 17. Alessandro Gallina (violoncello) e Nicolò Gadaleta (pianoforte) si esibiranno con i Solisti Virgiliani con musiche di Debussy, Vivaldi, Mozart e Schubert.

Domenica, durante il concerto al Museo, ci sarà anche la consegna del premio Ferraris, riservato a giovani particolarmente distintisi nel Campus Verdi Note. Un doveroso tributo alla memoria della pianista Alda Ferraris che, venticinque anni fa, concepì l’iniziativa insieme alla collega Fiorenza Bucciarelli, che ancora ne è animatrice.

La realizzazione dei concerti sarà possibile grazie al contributo della Fondazione Social e al sostegno del Comune di Casaleggio Boiro e della Società Filarmonica di Lerma.