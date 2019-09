Centro Sportivo Barberis, la serata si conclude in rissa

ALESSANDRIA - Una serata tra ragazzini al Centro Sportivo Barberis finisce in rissa. Non si conoscono ancora molti particolari sull'accaduto, quel che è certo è che un giovane è stato trasportato all’ospedale Infantile con l’ambulanza. Ha una ferita al volto. Una lesione fortunatamente non grave.

Da quello che siamo riusciti ad apprendere sul posto, un gruppetto si è scagliato contro due fratelli. Un pugno sferrato sotto il mento ha provocato lo svenimento del più grande. Il giovane si è ripreso poco dopo ma intanto, sul posto, è arrivato il personale del soccorso sanitario. La tensione non si è però placata immediatamente e parole sono volate anche durante l’intervento.

I fatti sono accaduti ieri sera verso le 23. Verso mezzanotte, fuori dal centro sportivo c’erano ancora molte persone, e con loro due pattuglie di Carabinieri del Radiomobile.

Sul posto sono arrivati anche i genitori dei coinvolti. Seguono aggiornamenti.