Cena benefica, fiori e sagre nel primo weekend di settembre

NOVI LIGURE - Venerdì 6 settembre, alle 21, le cantine del castello di Pozzolo Formigaro ospiteranno la presentazione del romanzo storico “La versione di Dionigi Galeni” di Claudio Ciarlo. Conduce l'attore e regista teatrale Matteo Alfonso.

Tre serate all'insegna del buon cibo e della musica per la festa patronale di Bettole, frazione di Pozzolo Formigaro. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre la serata gastronomica inizierà alle 19.00 (specialità agnolotti). Maury e Oscar, Graziella e Wally e Elena allieteranno le tre serate. Organizza la pro loco.

Quest'anno Pasturana giunge alla 46ª edizione del Settembre Pasturanese con l'inossidabile sagra del corzetto: da venerdì 6 a domenica 8 settembre la pro loco cucinerà la famosissima pasta che sarà possibile assaggiare con sughi diversi nell'area del campo sportivo. Alle 19.00 apriranno gli stand e poi musica con Mondo di notte (venerdì), Paolo Bagnasco (sabato) e Emozioni Band e scuola di ballo Desiré (domenica). Sabato alle 17.00 camminata di settembre a passo libero e alle 18.15 il trofeo Ranapastu, gara di corsa all'indietro. Domenica lo stamd gastronomico sarà aperto anche a pranzo; alle 15.00 tombola.

Pollo alla Marengo e galletto alla griglia saranno le specialità che sarà possibile assaggiare a Bosco Marengo da venerdì 6 a domenica 8: la sagra si terrà nell'area eventi di Santa Croce. Organizza la pro loco.

Sarà il convento di Nostra Signora delle Grazie di Valle a Gavi ad ospitare il concerto dell'ensemble I BricconCelli: sabato 7 settembre, dalle 17.00, i giovani violoncellisti daranno dimostrazione di tutto il loro talento musicale.

Sabato 7 settembre cena benefica a Cassano organizzata dalla pro loco. La “cena a colori”, con la partecipazione musicale degli Amici di Nahele, inizierà alle 20.00 in piazza Indipendenza e permetterà di raccogliere fondi per l'Avoi, associazione volontari ospedalieri per l'infanzia dell'ospedaletto di Alessandria, a sostegno delle cure palliative domiciliari dei bambini. Prenotazioni presso edicola o al numero 346 63643152.

Festa della Natività di Maria Vergine a Celio, frazione di Rocchetta Ligure: sabato 7 settembre, alle 15.45, messa con la partecipazione della corale Alta Val Borbera. Rinfresco e lotteria.

Sabato 7 Basarüss Beer Fest nel piazzale delle manifestazioni di Basaluzzo. Alle 19.00 apertura cucine, alle 21.00 esibizioni degli allievi della scuola di danza New Terpsichore e alle 22.00 concerto degli Happy Hour, band tributo a Ligabue.

Sabato 7 settembre cozze alla Spessa di Bosio: dalle 19.30 nella piazzetta omonima, cena a base di pesce. Organizza la pro loco. Info e prenotazioni: Maurizio cell. 348 3973937, alimentari Da Luisito.

Porchetta, ballo e musica live con Bruno Rizzuto, aperitivi e birra alla spina: una serata di divertimento è in programma a Stazzano sabato 7 settembre con “Porchetta & dance”, dalle ore 19.00 a villa Gardella. Organizza la pro loco.

Dopo il successo della prima edizione torna a Bosco Marengo “Fiori in Chiostro”, due giorni per gli amanti del verde: vivaisti selezionati, conferenze, arte, tutto incentrato sul mondo del giardino. La manifestazione si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle 10.00 alle 20.00 nel chiostro del complesso monumentale di Santa Croce. Sarà possibile visitare gratuitamente la mostra Fiori e ombre, una raccolta dei dipinti di Maria Jean Robba. Lo spazio conferenze sarà ricco di incontri: sabato alle ore 16.00 Daniele Mongera presenterà il suo libro "Niente di naturale". Domenica alle ore 16.00 appuntamento con Silvia Fogliato, “La rivoluzione americana: le piante che hanno cambiato i nostri giardini”. Domenica alle ore 17.00 l'incontro con Edoardo Santoro, “Il giardino medievale: piante e atmosfere dal sapore antico”. Sarà possibile pranzare all'interno della mostra nel punto ristoro allestito per l'occasione. L'ingresso è gratuito. Durante i due giorni di Fiori in Chiostro sarà possibile visitare il convento, la chiesa e il museo, guidati dai volontari del gruppo Amici di Santa Croce di Bosco Marengo.

Seconda edizione per la sagra della trippa di Arquata Scrivia organizzata dalla pro loco. Sabato 7, dalle 19.30 e domenica 8 dalle 12.30 menu con trippa e ravioli e musica con The Ugly Family. Info: cell. 340 6714129.

Torneo di burraco a Cassano organizzato dai Ragazzi di una volta: appuntamento domenica 8 settembre, dalle 20.30 nel salone comunale. Premi per tutti i partecipanti.

Domenica 8 settembre dalle 10.00 alle 21.00 alla società agricola La Bollina di Serravalle Scrivia si terrà la 6ª edizione de “La Bollina golosa”: si potranno degustare i vini in abbinamento ad una serie di selezionati prodotti gastronomici del territorio. Dalle 18.00 grande aperitivo all'interno della tasting room (12 euro a persona).

Domenica 8 settembre Comune e pro loco di Rocchetta Ligure organizzano la 48ª sagra delle fagiolane: dalle 13.00, secondo tradizione, distribuzione delle tipiche fagiolane; esposizione e vendita di artigianato e prodotti locali; musica con Lamp operators band. Dalle 9.30 alle 13.00 apertura dei musei e delle mostre di palazzo Spinola. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al coperto.