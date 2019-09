Chiara e il sogno di diventare Miss Italia 2019

JESOLO - Sarà una serata ricca di emozioni, quella di oggi, per la 20enne Chiara Savino: in diretta da Jesolo su Rai Uno a partire dalle 21.25, infatti, si terrà la finalissima di Miss Italia, il concorso che dagli anni Sessanta a oggi ha fatto sognare a occhi aperti migliaia di ragazze.

E la giovanissima alessandrina lo conferma: «L’emozione c’è ed è tanta - racconta al telefono tra una prova e una sfilata - E negli ultimi giorni è cresciuta ancora di più».

Come state vivendo, tu e le altre ragazze, le ultime ore? «Con tensione, ma anche con gioia e allegria. Si è creato tra tutte un bel rapporto e così, nei momenti liberi, ci raccontiamo le nostre esperienze e i nostri sogni, compreso come ci immaginiamo tra qualche anno. Non mancano ovviamente le lacrime, perché ci sono dei momenti in cui è anche giusto lasciarsi un po’ andare».