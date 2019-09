Cimiteri e verde, ecco i soldi. E le scuse

ALESSANDRIA - La mancanza di decoro in città e sobborghi ha da tempo scatenato l’indignazione dei cittadini.

Oggi, finalmente, arriva la risposta dell’amministrazione: grazie a una variazione di Bilancio approvata ieri pomeriggio in giunta, infatti, sono stati recuperati 130mila euro che serviranno per l’attività di pulizia e taglio dell’erba in area urbana, extraurbana e nei cimiteri.

«Voglio personalmente chiedere scusa per un problema - le parole dell’assessore Giovanni Barosini - che non è stato determinato da negligenza o disinteresse, ma non è stato facile reperire fondi aggiuntivi in una situazione che presenta ancora criticità».