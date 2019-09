Il Comune vince la sfida di Bettale

BETTALE - «È arrivato un dirigente scolastico che ha pensato semplicemente che è più utile tenere aperta una scuola piuttosto che chiuderla». Il concetto lineare potrebbe essere confutato, ma una logica ce l’ha. Lo esprime Ennio Aiolo, tifoso della sopravvivenza del plesso di Bettale, borgata di Spinetta Marengo poco oltre i binari, per chi arriva da Alessandria.

Nell’agosto della crisi di Governo, anche le elementari ospitate in quell’edificio colorato che s’affaccia su via Genova hanno traballato non poco. Non troppe ore fa, quando Conte è riuscito a rimettere in piedi l’esecutivo, anche per la scuola di Bettale c’è stata una svolta.

Il merito va ascritto a una signora che si chiama Renata Nosengo. È la nuova dirigente scolastica. Presa in esame la situazione, valutata ogni cosa e avendo rassicurazioni da parte del Comune, ha tirato una riga sulla decisione assunta da chi l’ha preceduta fino al 31 agosto, ovvero la sua collega Stefania Continillo. La quale, certamente con legittimi motivi, dichiarò la scuola di Bettale inagibile o, comunque, affetta da gravi carenze.