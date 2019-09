Ovadese Silvanese all'esordio in Promozione

OVADA - L'ultimo rinforzo di un'estate che ha portato tanti cambiamenti è appena arrivato. La Santostefanese arriverà al Geirino, per l'esordio nella Promozione 2019 – 2020 anche con l'attaccante Vincenzo Maffettone, sceso di categoria dall'Eccellenza. La società stessa a luglio ha scelto di essere tra le protagoniste del Girone D. Un monito per un'Ovadese Silvanese che attende la prima nella nuova categoria con attesa e trepidazione. «Possiamo fare bene – spiega il vice allenatore, Federico Boveri – L'obiettivo è rimanere nella parte sinistra della classifica». La prima con sconfitta di domenica scorsa sul campo di Acqui ha però testimoniato di una squadra che deve ancora lavorare. Sulla difesa soprattutto, con l'innesto di Pietro Pastorino, per rinforzare il reparto apparso in maggiore affanno. E' atteso anche il rientro di Cristian Tangredi, centrale di esperienza tenuto a riposo domenica scorsa per guai muscolari. Da verificare anche le scelte sui giovani e l'assetto dell'attacco. «Dentici – ha spiegato domenica scorsa Boveri – è un elemento importante per noi, forse il giocatore di maggior talento». Per inserirlo gli dovrà fare posto uno tra Giusio e Rossini. Si gioca alle 14.30.