Tutti gli appuntamenti di un lungo sabato sera

TORTONA - Ci vorrebbe più di una vita per seguire tutte le iniziative: consultando il dettaglio del programma via per via e piazza per piazza del consistente numero di eventi previsti per sabato sera, in occasione della Notte Bianca allestita dal Comune di Tortona stupisce l'incredibile varietà delle proposte in grado di coinvolgere artisti, commercianti, associazioni operanti in città.

Si comincia in piazza Malaspina dalle 17, “Giornata del Volontariato” con stand delle associazioni, dalle 19, degustazione agnolotto fritto del Ristorante Montecarlo e birra del Birrificio Montegioco, dalle 21.30, musica dal vivo con i “Cartonauti”. In largo Borgarelli, dalle 17.30 alle 20, giochi “Pirati e Principesse” e Bolle Giganti, dalle 21, “Make up artist” e “Ballon art – Bimbo nella bolla” a cura di Pazzanimazione. Dalle 18.30, “Il gelato si fa apertivo” alla gelateria Mare di Vho mentre dalle 20 c'è la “SeptemberFest” al Bar Idea. In corso Montebello dalle 20, “Aggiungi un posto a tavola” , da Polleria Moderna, esibizione di flamenco e “Flamenco Experience”, “Notte Bianca in Corso ……. Montebello”: degustazione tipica spagnola, sangria e vini, dalle 22, musica live con i “Dreamwalker”. In via Carducci “E le vetrine stanno a guardare”, moda e fashion a cura dei commercianti della via. In piazza San Simone, dalle 19 “L'apericena in piazzetta” a cura di Bar della Piazzetta e L'Angolo della Bella Calda e musica dal vivo. In piazza Duomo, dalle 18, Boxing Day a cura dell'ASD Boxe Tortona, dalle 21.30 alle 24, ST.Art. spettacoli circensi a cura di APS La Fenice. In piazza Gavino Lugano, dalle 19, Ludoteca Galiziana con i giochi di legno. In piazzetta De Amicis, dalle 18, laboratorio floreale di “Verde-Commerce”. In piazza Erbe, 18.30, aperitivo musicale e cena a cura de Il Salumaio e del Caffè della Piazza. In piazza Arzano, dalle 21.15 “Tutto il mondo è teatro” performance teatrale diretta da Daniela Tusa e Francesca Pasino. Inoltre per gli appassionati dell'arte c'è l'apertura dalle 21 alle 23.30 del museo Diocesano, della pinacoteca Il Divisionismo, di Palazzo Guidobono.