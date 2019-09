Bunpat, annullo con rinvio

VALENZA - La ‘Fera del Bunpat’ di settembre, in programma domenica mattina in corso Garibaldi e nelle principali vie del centro valenzano è stata rinviata al 22 settembre. La decisione è stata presa in conseguenza delle condizioni meteo decisamente sfavorevoli a inizio mattinata.

Gli espositori alle 8 c’erano tutti ma una pioggia battente li ha fatti dapprima riparare sotto i portici, poi prendere la decisione di desistere, sia pure a malincuore, viste le condizioni sfavorevoli del momento. Erano le 9.15, Poi, ironia della sorte, il meteo è migliorato, ma ormai il dato era stato tratto.