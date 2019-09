Vincono solo Acqui e Valenzana, esordio sfortunato per l'Ovadese Silvanese

Si parte male con i due anticipi: l’Asca non va oltre il pareggio 1-1 sul campo, per la verità storicamente molto difficile, del Mirafiori; Cairo porta in vantaggio i suoi nel primo tempo, ma nella ripresa i torinesi reagiscono e piazzano subito il gol del pareggio che reggerà fino al fischio finale. Va ancora peggio all’Ovadese Silvanese che nella gara d’esordio cade con la Santostefanese 0-2 al “Geirino” incassando un gol per tempo e vede Rosset uscire a fine primo tempo per un probabile infortunio. Il primo è opera di Marchisio, bravo al 20’ a concludere un’azione iniziata da Bortoletto che dalla fascia sinistra supera Bernardi e crossa rasoterra; il secondo appena dopo la metà ripresa con una ripartenza e la palla che arriva al centravanti avversario Gomez bravo a smistare sulla destra per la percussione di Mondo che dribbla anche Cipollina e segna dalla linea di fondo. Mezza partenza falsa anche per la Gaviese che chiude 1-1 lo scontro sulla carta abbordabile contro il Pozzomaina: dopo una prima frazione di gioco a reti bianche e con le due formazioni inoperose, in un minuto arriva prima il vantaggio degli avversari con Cavalieri al 20’ della ripresa, poi un minuto dopo il pareggio della squadra di casa con Chiarlo ed il punteggio non si muove più. Si impone nettamente 3-1 la Valenzana Mado all'esordio casalingo: il Carrara 90 regge solo il primo tempo chiuso 1-1 con una rete di Fassina per i rossoblu, ma nella ripresa la squadra di Nobili si scatena e va ancora a segno con Savino e Dispenza, ponendo un'ottima base per la festa già in programma al Bar Fiore con Stefano Venneri presentatore d'eccezione. L’Arquatese cede solo di misura al favoritissimo Lucento che guadagna i primi tre punti sul campo di casa grazie alla rete di Clori poco prima del quarto d’ora e nella ripresa al 21' viene concesso un calcio di rigore agli ospiti che potrebbero pareggiare ma Farina si fa parare il tiro da Commisso; i ragazzi di Paveto escono comunque fra gli applausi del corretto pubblico torinese. A tenere alto l’onore delle alessandrine oltre provincia ci pensa l’Acqui che sul campo del Cit Turin passa 2-0 con una bella prova di carattere: apre le marcature Ivaldi (nella foto di Luca Guglieri) al 16’, le chiude l’eterno Massaro al 20’ della ripresa.

ACQUI: Bodrito, Cervone, Morabito, Cimino, Manno, Rondinelli (46' st Cavallotti), Genocchio, Campazzo, Bollino (25' stt Biorcio), Massaro, Ivaldi. All.: Arturo Merlo

ASCA: Berengan, Ottria, Mirone, Ghè, Cairo, Borromeo, Monaco (15' st Ravera), Cirio, Y. El Amraoui, Cazzulo (26' st Giannicola), Bencaga (29' st E. El Amraoui). A disp. Goretta, Ulderici, De Ambrosis, Rossi, Ravera, Giannicola, E. El Amraoui, Vicario. All. Usai

ARQUATESE: G. Torre, Bianchi (29’ st S. Torre), Giordano, Kolaj (5’ st G. Acerbo), T. Firpo, Guido (5’ st Scolafurru), Trapasso (34’ st Ricci), Maldonado, Farina, Vera Angulo (34’ st Zoppellaro), Manzati. A disp. U. Acerbo, L. Firpo, Zanchetta, Vincens Vinces. All. Paveto

GAVIESE: Alocci, Mazzon, Guido, Chiarlo, Taverna, Salvi, Mugnai (32’ st Catale), Amello, Ba (24’ st Scimone), Anibri, Lombardi. A disp: Benabid, Tosonotti, Milanese, Kolaj, Illario, La Neve, Myrta. All. Guaraldo.

OVADESE SILVANESE: R.Cipollina; Bernardi, Lovisolo, Martinetti, Perassolo; Dentici, Boveri, Anania, Barbato (15’ st Cartosio); Rosset (1’ st Giusio), Rossini. A disp: Gallo, A.Cipollina, Panariello, Tangredi, Oddone. All. Benzi

VALENZANA MADO: Capra, Battista. N. Conti (28’ st Rolutti), F. Bennardo, Dinica, Gigante, D. Bennardo (10’ st Savino), D. Conti (14’ st Loja), Boscaro, Dispenza (35’ st Tagnesi), Fassina (28’ st Negri). A disp. Gigly, Hysa, Lenti, Beltrame. All. Nobili