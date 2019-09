Area cani: nessun rischio per gli animali

ALESSANDRIA – Nessun pericolo per la salute di persone e animali: nei giorni scorsi era stata segnalata una situazione di rischio per l’area cani di Spinetta Marengo dove è comparso un cartello recante la scritta “Attenzione non introdurre cani! Pericolo veleno”, pubblicato anche sui social network. L’assessorato al Welfare Animale si è subito attivato richiedendo una verifica da parte degli Ispettori Ambientali, nonostante non siano pervenute conferme ufficiale di rischio nell’area indicata.

Nel corso del sopralluogo l’Ispettore Ambientale incaricato dall’ufficio comunale Tutela Animale ha contattato diverse persone fra cui anche l’autore del post su Facebook per verificare il presunto allarme. L’esito del sopralluogo è stato negativo e non è stato rilevato alcun pericolo. L’Ispettore Ambientale ha però segnalato la necessità di procedere ad una pulizia dell’area che attualmente versa in condizioni non ottimali.

“Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, abbiamo inviato subito i nostri tecnici a verificare – ha spiegato l’assessore al Welfare Animale Giovanni Barosini -. Non è stato rilevato alcun pericolo, ma le condizioni in cui versa l’area non sono buone per la presenza di una grande quantità di escrementi animali non raccolti. È obbligo dei conduttori di cani provvedere alla pulizia, non solo per adempiere a quanto prevedono le norme, ma per senso civico e per la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica. Mi auguro che da parte dei cittadini ci possa esser maggiore attenzione a questo riguardo. In ogni modo l’area sarà monitorata e l’assessorato ai Lavori Pubblici ha già provveduto a richiedere la pulizia e la ricollocazione di un cestino che è stato divelto”.

A fronte di situazioni dubbie è possibile contattare l’ufficio Welfare Animale del Comune al numero 0131 515 249 oppure scrivere a welfare.animale@comune.alessandria.it.