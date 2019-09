Con Rondò in Monferrato anche un flash mob

MONCALVO - Sono diversi gli appuntamenti della VIII edizione della Rassegna 'Rondò in Monferrato' in programma nei prossimi giorni. Sebbene il primo concerto settimanale sia per mercoledì, già domani, martedì, è in programma una 'sorpresa musicale'. A Moncalvo l'happy hour serale dei bar cittadini sarà animato da un vero e proprio flash mob. I musicisti di Divertimento Ensemble, in residenza con il loro Direttore Sandro Gorli a Moncalvo presso il Teatro Civico per una settimana di corso di direzione d’orchestra dedicato al repertorio musicale contemporaneo, porteranno la loro musica per le vie della città.

Mercoledì 11 settembre alle ore 20.45, alla Tenuta Tenaglia di Serralunga di Crea a ingresso libero si terrà il concerto del pianista Daniele Fasani. L'artista classe 1994, selezionato da Call for Young Performers, masterclass di pianoforte tenuta da Maria Grazia Bellocchio, interpreterà pagine di autori da lui scelti: Stockhausen, Ligeti, Kagel e Kurtág. Al termine del concerto ci saranno rinfresco e brindisi offerti dalla Tenuta.

Giovedì 12 settembre alle ore 18 al Teatro Comunale di Moncalvo a ingresso libero Lezione di Musica dal Vivo con Alessandro Solbiati, compositore e voce di Rai Radio3. La lezione verterà sul pezzo 'Vivente', che Divertimento Ensemble eseguirà a conclusione di Rondò in Monferrato domenica 15 settembre alle 18 alla Tenuta Santa Caterina.

Sabato 14 settembre alle ore 20.45 al Teatro Comunale di Moncalvo (ingresso unico 5 euro, studenti dei conservatori 1 euro) ci sarà il primo concerto per ensemble con Maria Grazia Bellocchio al pianoforte e Divertimento Ensemble. Domenica 15 settembre alle ore 18 alla Tenuta Santa Caterina di Grazzano Badoglio a ingresso libero secondo concerto per ensemble e brindisi offerto dalla Tenuta. Maria Grazia Bellocchio al pianoforte, Corrado Colliard al trombone e Divertimento Ensemble.