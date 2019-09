Intervista con Giovanni Minoli a Nizza Monferrato per Attraverso Festival

Dalla green economy alla politica contemporanea è il titolo dell'incontro dello scorso 29 agosto a Nizza Monferrato, nel giardino di Palazzo Crova, con Giovanni Minoli. Un altro dei tanti appuntamenti di Attraverso Festival. Abbiamo colto l'occasione per scambiare quattro chiacchiere con "il giornalista televisivo per antonomasia", colui che ha saputo ideare alcuni dei programmi storici e più innovativi della Rai, alternando il ruolo di autore a quello di conduttore o di dirigente di struttura. Ricordiamo, tra i tanti, Mixer (di cui è stato conduttore), Quelli della notte (con Renzo Arbore), Aboccaperta (con Gianfranco Funari), Blitz (con Gianni Minà), La storia siamo noi (con Piero Corsini). Ha lanciato molti volti televisivi di successo come Milena Gabanelli, Bianca Berlinguer, Sveva Sagramola, Myrta Merlino, Massimo Giletti e Annalisa Bruch.