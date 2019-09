Cecilia Prete in mostra per la Festa del Vino

CASALE - Aprirà i battenti venerdì, in concomitanza con la Festa del Vino del Monferrato Unesco, all'Enoteca Regionale del Monferrato, all'interno del Castello di Casale, la mostra 'Tappo 12' dell'artista Cecilia Prete.

L'esposizione, come si evince dal nome, dalla location e dall'essere l'appuntamento inserito nel palinsesto dell'enogastronomia locale, è a tema: le opere del vernissage sono state create appositamente per l’occasione, traendo ispirazione dal contesto nel quale saranno collocate, per rendere omaggio ad un luogo che è contenitore di storia, cultura, territorio e arte, citando il vino, ma senza rappresentarlo.

Questo vincolo posto,rappresentato dal gestore Roberto Tassinario, ha generato nell’artista idee originali basate sul riuso creativo dei tappi, che non solo rilanciano la sfida a partire dal gioco di parole insito nel titolo, ma unisce produttori, amici e clienti del locale, che hanno fornito la materia prima.

Per l’inaugurazione (alle 19,30) gli organizzatori invitano i partecipanti ad utilizzare un dress code ad hoc, magari in sughero: tacco 12 per le signore e papillon per i signori.

L’apertura verrà accompagnata dall’evento “DeGustibus”, una degustazione di vini monferrini e taglieri di prodotti tipici.

La mostra sarà visibili fino a domenica 3 novembre. Per info e prenotazioni: enotecamonf@gmail.com