TORTONA - Grande successo nella prima notte bianca, il 7 settembre scorso, del neo sindaco leghista Federico Chiodi, dove tra le tante iniziative, arti di strada, performance teatrali e musicali che hanno animato le vie del centro attirando molte persone, un ottimo palcoscenico (quello di piazza Duomo) è stato dedicato al ring della Boxe Club Tortona che ospita il torneo interregionale di light boxe Liguria/Piemonte/Lombardia.

Il sindaco, accompagnato dalla giunta comunale e dal presidente F.P.I comitato Piemonte e Valle d'Aosta Gianni Dileo, nonché fondatore della light boxe, prima di aprire ufficialmente il torneo consegna i premi ai nostri campioni: Federico Fagnano due volte campione italiano 55/65 kg cat senior, Fabio De Grazia campione regionale 55/65 kg cat master, Nicholas Termine campione europeo cat Master 65/75 kg nonché maestro di boxe della Boxe Tortona.

Sono stati premiati inoltre il due volte campione italiano di Savate cat 70kg e partecipante con la nazionale italiana ai Mondiali di Atene Nicholas Lavezzo - da quest'anno insegnante di savate presso il nuovissimo boxing Club di Tortona - e Sofia Madau, campionessa italiana kicklight cat junior. Il torneo per l'assegnazione del trofeo 'Tortona Notte Bianca' si conclude con una vittoria per Fagnano, un pareggio e una sconfitta per De Grazia, vittoria per Davide Colonna e un pareggio per l'esordiente Paolo Ghibaudi.

Durante l'intero pomeriggio si sono susseguiti esibizioni di arti marziali di vario genere: Kendo con la kodokan di Alessandria; wing-chun con il maestro ad honorem Franco Regalzi, il quale anch'egli da quest'anno insegna la sua disciplina presso il Boxing Club Tortona; torneo categoria junior con la kick boxing dei New Fighters Derthona di Massimo Bobo Romanini e la Boxe Pavia; infine esibizione di SAVATE col maestro Nicholas Lavezzo.

"Boxe, savate e kick boxing non sono sport sempre sotto i riflettori come possono esserlo il calcio, il basket o la pallavolo - afferma sul palco il sindaco Chiodi - ma va loro riconosciuto il giusto merito perché aiutano a creare nei giovani quel senso di sicurezza in sé stessi, di correttezza, di lealtà e rispetto nei confronti degli altri, e mi piacerebbe che fosse una presenza costante all'interno del panorama sportivo tortonese."

La Boxe Tortona, che è sempre stata in prima linea nell'organizzare e presenziare manifestazioni sportive di vario genere ringrazia tutte le persone che sono intervenute, il sindaco e la giunta comunale per l'opportunità di fare conoscere finalmente le discipline da combattimento e le loro potenzialità, nonché risultati e talenti di giovani campioni che abbiamo in casa da anni e ai quali forse non era mai stato riconosciuto finora il giusto merito.