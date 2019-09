Borgo: torna il Mercatino di Forte dei Marmi

OVADA - Dopo l’edizione primaverile che si è tenuta con un grande successo di partecipazione lo scorso mese di marzo, ritorna, domenica 15 settembre, in Ovada presso il viale Rebora (Stazione Nord) il Mercatino da Forte dei Marmi. Saranno circa una quarantina gli espositori toscani presenti con prodotti di alta qualità di abbigliamento, accessori e prodotti per la casa. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Amici del Borgo” e patrocinata dal Comune di Ovada, rientra nelle attività che l’Associazione ha programmato nel corso del 2019 per promuovere il quartiere del Borgo di Ovada. Il mercatino inizierà alle ore 9.00 per concludersi alle 19.00 Per l’occasione gli “Amici del Borgo” allestiranno un gazebo dove verranno preparate le tradizionali frittelle, inoltre, a mezzogiorno, sarà in funzione il ristorante con le specialità dell’Associazione.