Festa del Vino: informazioni pratiche

CASALE - Domani è il gran giorno dell'inaugurazione della Festa del Vino del Monferrato Unesco a Casale. Il Comune informa che, in ottemperanza alle norme e ai regolamenti di pubblica sicurezza e al fine di organizzare al meglio gli eventi programmati per sabato 14 settembre, saranno vietate la circolazione e la sosta alle automobili in alcune delle aree di Piazza Castello antistanti il Castello del Monferrato e del Mercato Pavia: dalle 08.00 divieto di sosta. Dalle 19.00 chiusura circolazione. Per agevolare viabilità, sosta e accesso alla Festa, le aree di parcheggio a pagamento, non interessate da altri divieti, di piazza Castello saranno rese gratuite per tutta la giornata di sabato 14.

Durante la manifestazione si potrà parcheggiare in piazza Venezia, al Multipiano fronte Esselunga (che resterà aperto tutta la notte per la manifestazione), in via XX Settembre, nel parcheggio Esselunga esterno e interrato (che sarà aperto continuamente nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica mentre domenica sera chiuderà alle ore 20.00), in piazza D’Armi.

Dalle 18.30 fino alle 00.30 da Piazza d'Armi verrà inoltre istituito un Bus navetta gratuito con collegamento continuativo (con percorso di andata e ritorno) da piazza Castello a piazza d’Armi, grazie alla collaborazione con Amc ed Energica.

Sicurezza

Nel perimetro del Mercato Pavia non potranno essere introdotte dall’esterno bottiglie di vetro così come, in modo analogo, non potranno essere portate all’esterno bottiglie aperte. Inoltre, non si potrà entrare con alcolici di alcun genere, valigie e zaini di grandi dimensioni, biciclette e mezzi di trasporto. Anche i caschi dei motociclisti non saranno ammessi ed eventualmente dovranno essere riposti in locali adibiti alla custodia.

Si potrà accedere al Mercato Pavia unicamente dall’arco collocato sotto la Palazzina Liberty di via XX Settembre mentre dall’altro cancello su via XX Settembre, così come da quello su piazza Castello, si potrà solamente uscire. Resterà chiuso il varco su piazza Divisione Meccanizzata Mantova.