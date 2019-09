ALEcomics, si parte stasera. Cittadella capitale del fumetto

ALESSANDRIA - Si comincia questa sera, con tantissime novità. È tutto pronto per l’edizione numero 5 di ALEcomics, che torna in Cittadella arricchita da una serie di spunti e di attrazioni davvero notevoli.

Dalle 19 di oggi sino a domenica, nella splendida cornice della fortezza alessandrina, andrà in scena una manifestazione divenuta punto di riferimento per il divertente mondo del fumetto e dei cosplay, ma che in realtà significa molto di più. Una rassegna in grado di attirare i numerosi appassionati, ma anche semplici curiosi, per un weekend che si annuncia davvero da ricordare.

Il tema di ALEcomics 2019 sarà ‘Robot e Super Robot’: ricorre infatti l’anniversario della serie classica di Gundam, una delle pietre miliari che hanno cambiato il genere robotico nel mondo del fumetto e dell’animazione. Una ricorrenza talmente importante da non poter passare inosservata e proprio per questo motivo la kermesse renderà omaggio al celebre ‘Gigante Bianco’, ma anche a tutti i suoi colleghi.