Giocolieri, fiera e tanti divertimenti: la Cuntrò d'Sua fa festa

SERRAVALLE SCRIVIA — Giornate di gastronomia, arte e musica in occasione della festa della Cuntrò d’Sua a Serravalle Scrivia. Il programma riprende un copione collaudato, tra variopinte bancarelle, momenti musicali, culturali, artistici ed enogastronomici. La festa verrà anticipata oggi, venerdì 13 alle 10.45, nell’oratorio dei Rossi dal concerto del corpo musicale Pippo Bagnasco di Serravalle diretto da Giuseppe Carlone.

Sabato 14 il mercatino verrà aperto alle 15.00 insieme alla mostra di pittura degli Amici dell’arte e allo spazio “Artisti in erba” per i piccoli pittori che vorranno cimentarsi nelle arti. La tartare di culatello al Gavi, vincitrice del Gavi in Gavi festival, verrà proposta dalla proloco insieme all’asado dalle 19.30, mentre in piazza Pallavicini serata danzante con Paolo Bagnasco e spettacolo di giocoleria con il fuoco a cura dell’associazione Iannà Tampé. E ancora esibizione della scuola di balli caraibici Bailaché e a palazzo Grillo “foto lab” di Oltregiogo Fotografia.

Domenica 15 altra giornata di festa con mercatino, mostre di pittura, foto lab. Dalle 15.00 spettacoli itineranti con saltimbanchi e giocolieri. Alle 17.30 solenne processione religiosa con partenza dalla chiesa Collegiata, per le vie del paese, accompagnata dalle insegne della Confraternita dei Disciplinati dell’Assunta e Santa Croce e della Confraternita di San Giovanni Battista e della Santissima Trinità, con i portatori dei tradizionali Cristi. Accompagnamento musicale del corpo bandistico serravallese. Dopo la premiazione dell’estemporanea di pittura e del concorso “Fai la foto con il Ciuchino”, ancora spazio alla gastronomia e alla musica (in piazza Pallavicini) con Debora Sbarra.