Gli eventi culturali del Perosi Festival

TORTONA - Comincerà domenica, con il gradito format delle Invasioni Musicali e dodici postazioni allestite in centro città in cui iscrivendosi chiunque potrà liberamente proporre ogni genere di musica, il segmento autunnale di eventi del Perosi Festival, organizzato dalla diocesi di Tortona con il Comune, la Fondazione CrTortona e l’opera orionina.

Il direttore artistico don Paolo Padrini ha presentato il programma degli eventi nel segno del grande compositore tortonese di musica sacra. Sabato 21 settembre, alle ore 21, presso il nuovo Teatro Dellepiane (per la seconda volta utilizzato per la grande musica) si esibirà l’Orchestra Classica di Alessandria, diretta dal maestro Andrea Oddone. con solista il violinista tortonese Vittorio Marchese. Poi la “Settimana dell’arte e della musica” valorizzando attraverso un coordinamento particolare i vari musei presenti nella città, dal 5 al 13 ottobre. Il 12 ottobre alle 18 infine verrà celebrata in cattedrale la messa a suffragio di don Lorenzo Perosi presieduta dal vescovo Vittorio Viola e animata dal Coro Regionale Veneto che si esibirà poi al concerto delle ore 21 in cattedrale.