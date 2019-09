I menu e il programma della Festa del Vino

CASALE - Parte oggi la cinquantottesima Festa del Vino del Monferrato Unesco di Casale. Due le location principali:

Al Mercato Pavia stand enogastronomici che osserveranno i seguenti orari: venerdì 18.00 – 24.00, sabato 10.00 – 24.00, domenica 10.00 – 24.00. 30 pro loco, 24 produttori di vino e 200 posti a sedere in più le novità principali.

I menù e le Pro Loco I produttori vitivinicoli

E la musica? E il Castello? E i fuochi artificiali? Di seguito tutto quello che serve sapere sul primo fine settimana della festa. Ve lo perderete? Tranquilli, continua anche 20, 21 e 22 settembre.

Venerdì 13 settembre

Ore 18.00 Piazza Castello - Mercato Pavia e Castello del Monferrato - “Inaugurazione della 58° Edizione della Festa del Vino del Monferrato Unesco”

Ore 19.30 – 24.00 Corte del Castello del Monferrato - “DeGustibus” - Le bolle monferrine del metodo Martinotti incontreranno il Grignolino del Monferrato doc e la Barbera del Monferrato Superiore Docg in degustazioni di vini monferrini e taglieri di prodotti tipici in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato e il Consorzio Colline del Monferrato Casalese

Ore 19.30 Enoteca Regionale del Monferrato al Castello del Monferrato - Presentazione della mostra "Tappo12" di Cecilia Prete alla presenza dell'artista

Ore 19.30 – 24.00 Castello del Monferrato - Sarà in apertura straordinaria la mostra - “Monferrato degli Infernot” in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte

Ore 22.30 Piazza Castello - Palco della Festa del Vino - “FDV Live Music” - Performance degli artisti Giovanni Mencarelli in arte Mitch (“Tutto esaurito” di Radio 105 e “Le Iene” di Italia 1) e Pippo Palmieri (“Lo Zoo di 105” di Radio 105)

Sabato 14 settembre

Sabato: 10.00 –19.00 Castello del Monferrato - Saranno visitabili gratuitamente in apertura straordinaria le mostre “Monferrato degli Infernot” in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cellamonte e "Tappo12" di Cecilia Prete

Ore 10.00 – 22.00 Corte del Castello del Monferrato - “DeGustibus” - Le bolle monferrine del metodo Martinotti incontreranno il Grignolino del Monferrato doc e la Barbera del Monferrato Superiore Docg in degustazioni di vini monferrini e taglieri di prodotti tipici in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato e il Consorzio Colline del Monferrato Casalese

Ore 8.00 - 18.00 Piazza d’Armi - Palafiere - “Mostra scambio di auto e moto d’epoca” a cura del “Vespa Club Monferrato” di Casale Monferrato (ingresso gratuito)

Ore 15.00 – 18.30 - “Casale Città Aperta” - Apertura chiese e monumenti cittadini con visita libera.

Ore 10.30-13.00 / 15.00-18.30 Museo Civico di Casale - Mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato"

Ore 23.30 Piazza Castello - Spettacolo piromusicale - “I Fuochi della Festa” - Spettacolo piromusicale nel quale i fuochi d’artificio danzano nel cielo e accendono la facciata del Castello a tempo di musica in collaborazione con il Gruppo STAT.

Domenica 15 settembre

Ore 8.00 - 18.00 Piazza d’Armi - Palafiere - “Mostra scambio di auto e moto d’epoca” a cura del “Vespa Club Monferrato” di Casale Monferrato (ingresso gratuito). 18º Raduno nazionale Vespa e Memorial “Pierino Prete”, a cura del “Vespa Club Monferrato”

Ore 9.00 - 19.00 Vie del centro storico - “Doc Monferrato tipico e shopping” - Appuntamento con bancarelle dei negozi, pittori, artisti, scultori del legno, del ferro e della pietra cantone, hobbisti, l'arte del cucito, artigiani e molte altre proposte a cura del consorzio “Casale C’è”.

Ore 9.00 – 19.00 Area fronte Teatro Municipale - ingresso Via Saffi - Esposizione di hobbisti e florovivaisti a cura dall'Associazione Botteghe Storiche e Confesercenti.

Ore 9.00 – 19.00 Spazio giardinetti IAT di fronte al Teatro Municipale - Esposizione di quadri di pittori monferrini in collaborazione con l'Associazione Botteghe Storiche e Confesercenti

Ore 10.00 – 24.00 Corte del Castello del Monferrato - “DeGustibus” - Le bolle monferrine del metodo Martinotti incontreranno il Grignolino del Monferrato doc e la Barbera del Monferrato Superiore Docg in degustazioni di vini monferrini e taglieri di prodotti tipici in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato e il Consorzio Colline del Monferrato Casalese

Ore 10.00 – 24.00 Castello del Monferrato - Saranno visitabili gratuitamente in apertura straordinaria le mostre “Monferrato degli Infernot” in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cellamonte e "Tappo12" di Cecilia Prete

Ore 10.00 – 18.00 - Imbarcadero di Viale Lungo Po - “VII edizione della “Gara dei Barcè” - Per tutto il giorno possibilità di partecipare a brevi gite sul fiume a bordo di barcè motorizzati, condotti dai “lupi di fiume” degli Amici del Po a cura dell’Associazione “Amici del Po” (Iscrizioni dalle 10 alle 13,45 – inizio delle gare ore 14.00. Premiazioni Ore 18.00 c.ca).

Ore 10.00 – 18.30 - “Casale Città Aperta” - Apertura chiese e monumenti cittadini con visita libera.

Ore 10.30-13.00 / 15.00-18.30 Museo Civico di Casale - Mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato"

Per tutto il mese di festeggiamenti, in piazza Divisione Mantova, ci sarà il tradizionale luna park con intrattenimenti per tutte le età.